МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. В рамках сложившейся ситуации с ценами на газ в Европе инвесторам следует обратить внимание на защитные активы, а также на акции компаний-экспортеров природного газа, угля, нефти и полимеров. Рост инфляционного давления может позитивно сказаться на прибыльности продуктовых ритейлеров, сетей по типу Walmart и производителей потребительских товаров, таких как Procter&Gamble и Johnson&Johnson. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на комментарий финансового аналитика TradingView, Inc. Игоря Кучмы. Инфляция в Великобритании бьет все рекорды

На открытии торгов ранее утром цена на газ в Европе достигла исторического максимума. К 11:28 мск стоимость ноябрьского фьючерса TTF в Нидерландах достигла 161,5 евро за МВт/ч, или 1969,2 долларов за 1 тысячу кубических метров. Чуть позже стоимость фьючерсных контрактов на поставку газа в этом регионе упала до 1500 долларов за тысячу кубометров, снизившись более чем на 400 долларов. Рост замедлился по отношению к 5 октября до 8%.

В Кремле представителям СМИ сказали о том, что рост цен на газ в Европе связан с многими факторами, но только непрофессионалы могут видеть в этом вину России. "По мере того как идет восстановление экономики, растет потребление энергоресурсов", отметили там.

Кучма, в свою очередь, подчеркнул, что стремительный рост цен на газ уже привел к тому, что инфляция в еврозоне достигла самого высокого уровня со времен кризиса 2008 года, когда обанкротился американский инвестиционный банк Lehman Brothers, один из крупнейших банков США.

Дальнейшее удорожание цен на газ, по его словам, не только скажется на прибыльности компаний, но и может привести к закрытию предприятий по производству химических удобрений, тяжелой, легкой и даже химической промышленности. В результате вырастут цены на химвещества, удобрения, металлы, продукты питания.

Получается, отметил он, что главными бенефициарами роста стоимости газа станут сектора, где потребители реагируют на изменения цен слабо или медленно.

Григорий Васильев, генеральный директор ГК "Инсолар", занимающейся разработкой энергоэффективных систем, заявил, что тренд на повышение цен на газ в Европе останется, но, наверное, будет коррекция, в результате которой стоимость голубого топлива немного опустится, но это сигнал, что мир входит в новое состояние в энергетике.

Он считает, что стоит обратить большее внимание на технологии энергоэффективности и энергосбережения. На сегодняшний день, по его словам, это самый доходный способ инвестиций, потому что "вложиться можно один раз, в получить — много" в перспективе.

Финансовый аналитик инвестиционной платформы DotBig Марго Пажинская считает, что, поскольку повышение цен на газ должно продолжиться и в 2022 году, можно успеть заработать на росте акций газовых компаний.

Она напомнила, что повышение стоимости энергоресурсов стимулирует рост котировок и акции, например, "Газпрома" 4 октября обновили исторический максимум 2008 года, достигнув стоимости в 369,9 рубля за штуку. Также на показатели компании позитивно повлияло строительство "Северного потока-2", в результате чего за полгода акции "Газпрома" продемонстрировали доходность более 71%. Аналитик описал три варианта развития энергетического кризиса

"Однако стоит учитывать, что по мере возобновления запасов энергоресурсов и восстановления импорта газа цена акций может корректироваться", — предупредила она.

Анастасия Тарасова, глава инвестиционного департамента Inv.lu, указала, что интерес представляют в том числе акции иностранных газодобывающих предприятий — норвежских и американских. "А вот к компаниям, производство которых завязано на больших объемах газа, например, алюминиевым и электроэнергетическим, следует отнестись с осторожностью", резюмировала она.