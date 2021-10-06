МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Начинающий российский инвестор из города-миллионника приходит на фондовый рынок, чтобы найти альтернативу депозиту и из интереса, и готов к риску, говорится в исследовании Банка России. Газовый переворот на валютном рынке: что ждет рубль, доллар и евро

"Типичный начинающий инвестор, проживающий в городе-миллионнике, выходит на фондовый рынок по двум основным причинам: прежде всего ему интересно и в неменьшей степени он пытается найти более доходную альтернативу депозиту. Подталкивает его и простота инвестирования через мобильное приложение брокера, через которое многие торгуют самостоятельно", — указывается там же.

При этом более трети респондентов, являющихся по сути инвесторами, не осознают себя таковыми или затруднились с ответом на этот вопрос, отмечается там же.

"Характерным продуктом для начинающего инвестора являются акции российских компаний, интересуют его также паи инвестиционных фондов, акции иностранных компаний и ОФЗ. Данная структура инвестиционных предпочтений достаточно рискованна, так как управление акциями отдельных компаний требует времени и специальных знаний, а непрофессиональный инвестор не всегда к этому готов", — говорится в исследовании.

"При этом опрос показал, что начинающий инвестор понимает риски и действует в целом осторожно, однако скорее не имеет осознанного плана. Значительное влияние на его решения оказывают посты в социальных сетях и мессенджерах", — обращают внимание в ЦБ РФ.

У большинства начинающих инвесторов высшее образование, а уровень дохода выше среднего. Инвестируют в равной степени мужчины и женщины. Заметно небольшое смещение в сторону более молодых, но возрастной состав близок к нормальному распределению трудоспособного населения.

"Мужчины чаще покупают ПИФы, а также такие наиболее рискованные инструменты, как криптовалюта, внебиржевые деривативы и инструменты рынка форекс. Иностранные акции больше интересуют молодежь", — также указывается в исследовании.