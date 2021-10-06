МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций упал по основным биржевым индексам в среду, хотя и успел обновить по ним максимумы в течение торговой сессии, следует из данных торгов. Инфляция в России в сентябре ускорилась

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,23% — до 4171,71 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,38%, до 1814,64 пункта.

Ранее в среду индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, поднявшись до 4267,29 пункта. А индекс РТС поднимался до 1854,97 пункта — максимума с августа 2011 года.

Рынок нефти теряет вечером 1,5% до 81,3 доллара за баррель сорта Brent.