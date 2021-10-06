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https://1prime.ru/Financial_market/20211006/834895276.html
Российский рынок акций закрылся снижением
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Российский рынок акций упал по основным биржевым индексам в среду, хотя и успел обновить по ним максимумы в течение торговой сессии, следует из данных торгов. Рублевый индекс... ПРАЙМ, 06.10.2021
индексы, рынки, новости, биржи, ртс, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций упал по основным биржевым индексам в среду, хотя и успел обновить по ним максимумы в течение торговой сессии, следует из данных торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,23% — до 4171,71 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,38%, до 1814,64 пункта.
Ранее в среду индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, поднявшись до 4267,29 пункта. А индекс РТС поднимался до 1854,97 пункта — максимума с августа 2011 года.
Рынок нефти теряет вечером 1,5% до 81,3 доллара за баррель сорта Brent.