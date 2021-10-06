МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду закрылись в значительном минусе на фоне продолжающихся опасений за ускорение инфляции, а также на увеличении стоимости нефти, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций закрылся снижением

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 1,15% — до 6995,87 пункта, французский CAC 40 — на 1,27%, до 6493,12 пункта, немецкий DAX — на 1,46%, до 14973,33 пункта.

Давление на европейские индексы оказало беспокойство инвесторов за ускорение инфляции на фоне активного роста стоимости энергоносителей. В частности, в ходе торгов среды фьючерсные цены на газ в Европе превышали 1900 долларов за 1 тысячу кубометров, затем перейдя к снижению.

Трейдеры также обратили внимание на данные, согласно которым, объем розничных продаж в еврозоне в августе вырос на 0,3% по сравнению с июлем. Аналитики же полагали, что показатель увеличился на 0,8%. В годовом исчислении розничные продажи в отчетном месяце не изменились при ожидаемом увеличении на 0,4%.

Как сказал газете Wall Street Journal старший экономист ING Берт Колейн (Bert Colijn), данные по еврозоне указывают на то, что летний рост потребительского спроса начал замедляться, что "не предвещает ничего хорошего" для общих показателей за третий квартал.

Колейн также считает, что, учитывая рост цен на энергоносители и сворачивание схемы отпусков без сохранения платы, восстановление потребление иссякнет в течение четвертого квартала.