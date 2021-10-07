МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг слабо снижается к уровню прошлого закрытия на общем оптимизме на мировых фондовых площадках, ситуация не изменилась и после выхода данных рынка труда США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.52 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 0,17%, или на 2,95 доллара, до 1758,85 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,87%, до 22,727 доллара за унцию.

Цена золота в последние дни в целом стабильна и торгуется в узком коридоре. А сегодня ему как активу-убежищу не придаёт популярности общее оживление на более рисковых финансовых рынках. Так, фондовые рынки Азии выросли в четверг, фондовые индексы Европы и США также заметно растут, более чем на 1% по основным индексам.

Инвесторы при этом обратили внимание и на макростатистику из США. Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 2 октября, снизилось на 38 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 326 тысяч.

Темпы снижения показателя за неделю по 2 октября стали максимальными с конца июня. А общее количество получающих пособие по безработице в США за ту же неделю снизилось на 97 тысяч с показателя предыдущей недели — до 2,714 миллиона человек, что стало минимальным значением с марта 2020 года.

Позже в пятницу инвесторы также ожидают публикации уровня безработицы. Аналитики прогнозируют снижение показателя в сентябре до 5,1% с 5,2% в августе и рост числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики Штатов на 0,5 миллиона.

Данные о безработице — это один из ключевых факторов для Федеральной резервной системы (ФРС) США при принятии решений о монетарной политике, что может отразиться на курсе доллара, к которому чувствительно золото.