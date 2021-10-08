ПЕКИН, 8 окт — ПРАЙМ. Биржи материкового Китая в пятницу открылись незначительным ростом после недельных каникул, свидетельствуют данные площадок. Американские индексы уверенно выросли

Основной индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite на открытии вырос на 1,15%, до 3609,09 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,13%, до 2422,15 пункта.

При этом основной индекс продолжавшей работать в период праздников гонконгской биржи Hang Seng Index вырос на 1,47%, до 25064,80 пункта.

Первого октября жители Китая отмечали 72-ю годовщину основания КНР, после этого в стране началась "золотая неделя" осенних каникул, которая длилась до 7 октября включительно.

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