МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Московская биржа подала судебный иск к НП РТС с требованием обязать заключить договор на предоставление рыночных данных "СПБ Биржи", сообщила пресс-служба Московской биржи РИА Новости. Число инвесторов на Мосбирже выросло в сентябре

"Московская биржа подала иск в арбитражный суд Москвы к НП РТС, в котором просит обязать ответчика заключить договор о предоставлении рыночных данных "СПБ Биржи". НП РТС является дистрибьютером маркет-даты "СПБ Биржи" и представляет ее на условиях публичной оферты, то есть обязуется заключить договор с любым желающим. Тем не менее, запросы Московской биржи уже длительное время остаются без ответа", — говорится в сообщении.

"Московская биржа торгует разными классами активов, для этого мы получаем рыночные данные с разных бирж. Анализ цен по всем инструментам необходим для корректной работы нашей риск-модели с целью дальнейшего определения параметров обеспечения участников торгов. После безуспешных попыток получения маркет-даты со стороны НП РТС Московская биржа была вынуждена пойти на крайние меры и подать иск в суд", — отмечает Мосбиржа.

Торговая площадка обращает внимание, что к сожалению, на сегодня она не видит других возможностей для отстаивания своих прав и интересов участников российского биржевого рынка.

"Московская биржа выступает за полную транспарентность и открытость финансового рынка. Нигде в мире нет запретительных ограничений на получение маркет-даты. Например, расчетный депозитарий "СПБ Биржи" получает все рыночные данные Московской биржи, причем бесплатно", — сообщила пресс-служба Мосбиржи.