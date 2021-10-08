МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Объем продаж бензина через Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу (СПбМТСБ) в январе-августе составил 23,3% от общего объема производства в России при нормативе по приказу ФАС и Минэнерго в 11%, сообщил управляющий директор СПбМТСБ по рынку нефтепродуктов Павел Строков.

"Август был достаточно динамичным для нашего рынка…. При среднем (показателе — ред.) за 8 месяцев 23,3% за август — 27,4% по бензинам составила доля реализации на биржевых торгах от объема производства. Достаточно хороший рост по этому показателю. По дизельному топливу — 17,2% (в августе — ред.)", — сказал журналистам Строков.

В августе Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рекомендовали временно увеличить на третий квартал продажи бензина и дизтоплива через биржу на 1 процентный пункт, до 12% и 8,5% от объёма их производства соответственно. При этом совместным приказом ведомств в настоящее время закреплены нормативы продаж на бирже в 11% от объема произведенного бензина и 7,5% — дизтоплива.