МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) выдала предупреждение пяти трейдерам за торги нефтепродуктами с использованием роботов, но готова применить и более жесткие меры, если трейдеры продолжат эту практику, сообщил глава биржи Алексей Рыбников. Мосбиржа подала иск к РТС из-за непредоставления данных "СПБ Биржи"

В начале октября из протокола биржи стало известно, что СПбМТСБ может выдать предупреждение пяти трейдерам: "ИнвестНефтеТрейд", "КД-Ойл", "АТИ", "ТК ЮгНефтеПродукт" и "АльфаТэк" за то, что они недобросовестно использовали роботов во время торгов нефтепродуктами.

"Мы, рынок, считаем эту практику неправильной, и будем по этому поводу… высказываться — потому что мы вынесли предупреждение … — по поводу неправильности применения такого рода механизма, таких практик. А далее, если участники рынка нас не услышат и продолжат использовать такую практику, то мы будем применять более жесткие меры воздействия", — рассказал Рыбников на пресс-конференции СПбМТСБ, отметив, что пока биржа поступила "достаточно мягко".

Как он объяснил, биржа не может напрямую контролировать использование роботов, так как это происходит за пределами ее программно-технического комплекса. Предупреждения были вынесены именно этим компаниям, так как они, согласно анализу биржи, проявляли максимальную активность в ходе торгов.

В целом использование роботов при заполнении заявок на торгах не противоречит правилам, однако в этом случае заявки на покупку товара подавались в короткий период времени, не превышающий одной секунды от заявки, ранее поданной другим участником торгов. При этом в большинстве случаев заявки подавались участниками торгов с увеличением шага цены +1 рубль.