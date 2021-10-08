МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет по основным индексам на фоне роста цен на нефть и удобрения, следует из данных торгов и комментариев аналитиков.

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.28 мск увеличивается на 0,42%, до 4245,7 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,2%, до 1857,78 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растёт на 12 копеек, до 71,82 рубля, курс евро — на 38 копеек, до 83,20 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,65%, до 82,48 доллара за баррель. "Уралхим" и "Уралкалий" продлили заморозку цен на удобрения до конца года

"Российский фондовый рынок в пятницу открылся ростом и стремится закрепиться в зеленой зоне, чему способствует укрепление цен на нефть и благоприятный внешний фон. В лидерах роста компании химического сектора – "Акрон" и "Фосагро" на фоне роста мировых цен на минеральные удобрения, а также металлургические компании", — отмечает Владимир Соловьев из Промсвязьбанка.

Ранее в пятницу министр сельского хозяйства и развития села Польши Гжегож Пуда даже попросил Европейский союз о реакции на подорожание газа и как следствие — рост цен на удобрения.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста котировок — депозитарные расписки "Русагро" (+5,81%), акции "Акрона" (+5,7%), Petropavlovsk (+5,2%), банка "Санкт-Петербург" (+2,98%), "Алросы" (+2,86%), ММК (+2,78%), "Фосагро" (+2,74%), "Нижнекамскнефтехима" (+2,6%). Акции ПИКа и "Самолета" падают после новостей о просьбе арестовать Лефеля

Акции "Акрона" вновь в лидерах роста за счёт благоприятной ситуации в АПК и ожиданий в отношении дивидендных выплат, отмечает Александр Осин из компании "Фридом финанс". Он прогнозирует, что дивиденд по итогам текущего года превысит 600 рублей на акцию, что соответствует годовой доходности 7%.

Аутсайдерами выступают акции "Роснефти" после дивидендной отсечки, указывает Соловьев.

Акции ПИКа дешевеют на 1,5%, девелопера "Самолет" — теряют 0,6% на новостях о просьбе следствия арестовать директора по региональному развитию ПАО "ГК Самолет" и бывшего вице-президента ГК ПИК Александра Лефеля.

Также в лидерах падения цен – расписки Mail.Ru (-1,91%), акции Московской биржи (-0,68%), "Яндекса" (-0,67%).

ПРОГНОЗЫ

К концу дня, перед выходными инвесторы могут "прикрыть" позиции, а индекс Мосбиржи скорректироваться к уровню 4200 пунктов, впрочем, не исключает Соловьев.

А Джон Волш из Альфа-банка ожидает до конца торгов боковой динамики в российских индексах акций.