МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. "СПБ Биржа" изучает вопрос, связанный с иском Мосбиржи к НП РТС с требованием обязать заключить договор на предоставление рыночных данных "СПБ Биржи", сказали РИА Новости в пресс-службе петербургской торговой площадки. Московская биржа подала иск к акционеру "СПБ Биржи"

"На СПБ Бирже изучают вопрос", — заявил представитель пресс-службы.

Ранее в пятницу пресс-служба Московской биржи сообщила РИА Новости, что биржа подала судебный иск к НП РТС с требованием обязать заключить договор на предоставление рыночных данных "СПБ Биржи", так как НП РТС является дистрибьютером маркет-даты "СПБ Биржи" и представляет ее на условиях публичной оферты, то есть обязуется заключить договор с любым желающим. Тем не менее, запросы Московской биржи уже длительное время остаются без ответа, отметили в пресс-службе Мосбиржи.

Дата проведения предварительного заседания назначена на 28 октября, говорится в материалах Арбитражного суда города Москвы.

НП РТС — один из основных акционеров "СПБ Биржи", владеет 16,5% уставного капитала.