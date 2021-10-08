МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу умеренно поднялся, благодаря чему закончил всю неделю увеличением основного индекса на 3,7%.

Преобладание позитивных сигналов с внешних сырьевых и финансовых рынков позволило российским индексам вырасти.

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов пятницы поднялся на 0,24%, до 4238 пунктов ровно, а долларовый индекс РТС — на 0,38%, до 1860,96 пункта.

А в течение сессии индекс РТС обновил максимум с августа 2011 года, поднявшись до 1866,89 пункта.

За неделю индекс Мосбиржи вырос на 3,7%, РТС — на 5,05%.

РОСТ НА ИМПОРТНЫХ ДРОЖЖАХ

Российский фондовый рынок в пятницу второй день подряд повышался, пытаясь вернуться на исторический максимум по индексу Мосбиржи.

При этом внешняя конъюнктура оставалась преимущественно позитивной. Так, стоимость нефти марки Brent после краткосрочной коррекции удержалась выше ключевой отметки 80 долларов за баррель и растет вечером на 0,8% — до 82,6 доллара. Ожидания добавочного предложения этого сырья на рынке ослабели после заявлений минэнерго США о неготовности в настоящий момент продавать нефть из стратегических запасов, о чём зашла было речь.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,1%, до 94,1 пункта, также сигнализируя о преобладании рисковых настроений на мировых финансовых рынках. При этом неоднозначная статистика американского рынка труда, появившаяся ранее в пятницу, не внесла ясности в ближайшие возможные действия Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые неизбежно повлияют на глобальные финансы.

Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось в прошлом месяце только на 194 тысячи, хотя аналитики ожидали роста на 500 тысяч. При этом безработицы в США в сентябре упала сразу до 4,8% с августовских 5,2%.

В целом же аппетит к рисковым активам на рынках продолжает поддерживаются ожиданиями, что ФРС не станет спешить с ужесточением кредитно-денежной политики.

Важными итогами недели стало то, что политикам в Вашингтоне удалось хотя бы временно решить проблему с повышением потолка американского госдолга, а лидеры США и Китая запланировали до конца года провести виртуальный саммит, также рассуждает Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста цены среди российских акций оказались бумаги "Селигдара" (+14,7%), Petropavlovsk (+5,4%), "Русала" (+3,4%), "Алросы" (+3%), "Акрона" (+3%), "Фосагро" (+2,7%).

Заметно упали в цене бумаги "Роснефти" (-2,2%) и "Газпрома" (-1%), корректирующиеся после роста на волне ажиотажа на нефтегазовом рынке прошлых дней.

Также заметно подешевели акции "Мечела" (-0,5% "префы", —0,7% "обычка"), "Магнита" (-0,6%), "Новатэка" (-0,6%).

ПРОГНОЗЫ

Американский рынок пока не дает однозначных сигналов на развитие краткосрочного роста, в то время как цены на нефть и газ при прочих равных вполне могут предпринимать новые попытки повышения, полагает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Российский рынок в целом выглядит перекупленным, что сделает его чувствительным к возможным негативным сигналам на следующей неделе. Покупатели, однако, по-прежнему сильны. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 4190-4290 пунктов", — оценивает она.

Что же касается этих возможных негативных сигналов, то факторами со знаком минус в глобальном разрезе остаются риски дефолтов крупных игроков строительной отрасли Китая (Evergrande, Fantasia) и давление со стороны ковида, добавляет Бахтин.

"В целом же у нас сдержанно позитивный взгляд на предстоящую неделю. При спокойном внешнем фоне индекс Мосбиржи может дотянуться до уровней вблизи рекордных 4300 пунктов. По нашим ожиданиям, индекс Мосбиржи 11 октября может формироваться в пределах 4175-4275 пунктов", — заключает Бахтин.