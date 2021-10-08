МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе стабильности российского рынка акций при ослаблении рубля, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС мало изменятся на следующей неделе и останутся в районе 4238 и 1860 пунктов соответственно, ожидают эксперты.

Цена на нефть марки Brent сохранится немного ниже 82,5 доллара за баррель, курс евро на форексе – около 1,155 доллара, оценивают аналитики.

Курс доллара прибавит около 50 копеек, до 72,48 рубля, евро – 40 копеек, достигнув 83,57 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

"Решение конгресса США отодвинуть проблему потолка госдолга на полтора месяца позволило рынкам вновь перейти к росту. Коррекция цен на уголь и газ, а также конъюнктурное снижение фрахтовых ставок вернуло надежды на скорый возврат инфляции к целевым показателям центральных банков и снизило риски преждевременного ужесточения монетарной политики в США", — отмечает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

В то же время существенный рост цен на продовольствие не оставляет странам с формирующимися рынками других вариантов кроме как сворачивать стимулирование и переходить к нейтральной, а возможно, и жесткой монетарной политике, добавляет он.

В первой половине недели рынки будут отыгрывать реакцию на опубликованный 8 октября отчет о рынке труда в США за сентябрь.

Михаил Шульгин из компании "Открытия брокер" считает, что "сильные" цифры отчета о занятости заставят рынки окончательно поверить в то, что ФРС в ноябре объявит старт сокращения программы покупки активов по 15 миллиардов долларов ежемесячно. Рубль воспользовался углеводородным хайпом и вышел к годовым максимумам

Таким образом, программа будет сокращена полностью к середине 2022 года.

"Ключевым экономическим показателем наступающей недели будет публикация в среду индекса потребительских цен в США за сентябрь. В июне потребительская инфляция в США достигла 13-летнего максимума на уровне 5,4%, такой же оставалась в июле, а в августе снизилась до 5,3%. Как ожидается, в сентябре инфляция также составит 5,3%, что будет указывать на сформированный пик инфляции и верный тезис ФРС о временном характере ценового давления", — говорит аналитик.

"На следующей неделе на мировые рынки может вернуться негатив, вызванный ухудшением тональности статистики. Так, во вторник представит торговый баланс КНР, который может быть слабее ожиданий и усилить опасения по Китаю. В середине недели выйдут данные по инфляции в США и "минутки" ФРС, способные напомнить инвесторам о неизбежности скорого сворачивания монетарных стимулов", — отмечает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

В США c финансовых результатов банковских гигантов JP Morgan Chase, Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America, Wells Fargo и Goldman Sachs стартует сезон квартальных отчетности, также напоминает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

Локтюхов в связи с этим полагает, что открываемый ведущими американскими банками сезон отчетности может оказать поддержку рынкам, однако и тут есть новостной риск, связанный с прогнозами банков на будущее.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Российские активы в смягчившихся внешних условиях и сохраняющемся повышательном тренде в ценах на нефть имеют шансы продолжить рост, считает Вайсберг.

Впрочем, Локтюхов считает цены на нефть сильно перегретыми и ждет их отката под отметку 80 долларов. В таких условиях и активность покупателей на российском рынке акций может ослабнуть, что вернет индекс Мосбиржи ниже 4200 пунктов, а доллар — к 73 рублям, полагает он.

Более того, российские индексы при негативном сценарии могут откатиться в район 4100 и 1770 пунктов по РТС, но если на сырьевых и зарубежных фондовых площадках сохранится оптимизм, стоит следовать за восходящим трендом, рекомендует Кожухова.

"В целом в условиях энергетического кризиса в Европе, начала сезона квартальной отчетности и ожиданий ужесточения денежно-кредитных условий в рисковых активах, вероятно, будет сохраняться волатильность. Стоит быть готовыми к масштабной фиксации прибыли при поступлении негативных сигналов, но до этого склонность к росту будет сохраняться", — добавляет она.

"В целом у нас сдержанно позитивный взгляд на предстоящую неделю. При спокойном внешнем фоне индекс Мосбиржи может дотянуться до уровней вблизи 4300 пунктов. В фокусе внимания инвесторов останутся цены на энергоносители, китайские риски, пандемия (ковида — ред.), монетарные сигналы и ключевая статистика", — резюмирует Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций".

КУРС РУБЛЯ СНИЗИТСЯ

Рублю помогают высокие цены на нефть и газ, однако ждать достижения им новых максимумов стоит только при закреплении доллара и евро ниже 71,5 и 82,8 рубля соответственно, оценивает Кожухова.

Курс доллара к рублю остается в русле нисходящего тренда с ноября, в свою очередь полагает Шульгин.

Есть множество фундаментальных предпосылок, которые указывает на продолжение установленной динамики в обозримом будущем, однако "технически" рубль выглядит сейчас несколько перегретым, считает он.

"По сути, российская валюта без какой-либо значимой коррекции с августовских минимума (соответствующего 75 рублям за доллар) пришла к максимумам 2021 года (около 71,55 рубля за доллар). Мы не исключаем в ближайшие дни атаку на указанный уровень, однако считаем, что прежде чем коснуться 71 рубля за доллар курс реализует коррекцию до 73,5–74 рублей", — продолжает он.

"Попытки ослабления рубля могут быть использованы для открытия длинных позиций в рубле в преддверии пиковой фазы октябрьского налогового периода, которая приходится на последнюю неделю месяца", — заключил Шульгин.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

"Начало тейперинга со стороны ФРС уже в ценах, при этом риски полномасштабного энергетического кризиса продолжают поддерживать высокими ценами на энергоносители. В таких условиях наиболее привлекательными выглядят компании из топливно-энергетического сектора, которые могут забрать на себя часть внимания из более популярных отраслей", — считает Владимир Евстифиев из банка "Зенит".

"Рынок опасается новых дефолтов застройщиков и охлаждения спроса со стороны сектора недвижимости КНР. Нефтегазовый сектор после коррекции должен оставаться бенефициаром высоких цен на газ и нового диапазона цен на нефть между 80 долларов и 85 долларов за баррель Brent", — соглашается Шульгин.

Впрочем, "весовые" бумаги нефтегазового, а также финансового секторов, с другой стороны, выглядят и наиболее уязвимыми к вероятному ухудшению внешнего фона, а вот интерес к ряду менее ликвидных бумаг, отстававших от рынка последнее время, может, напротив, сохраниться и способствовать их восстановлению, считает Локтюхов.

В числе таких бумаг, например, он отмечает акции АФК "Система", "Детского мира", "фишек" электроэнергетики ("Интер РАО", ОГК-2, "Россетей", ФСК), а также отдельных представителей сектора металлургии и горной добычи ("Норникеля", "Полюса", Polymetal), поддерживаемых и оживлением рынков промышленных и драгоценных металлов.

В то же время Шульгин полагает, что металлурги могут оставаться под давлением, поскольку сохраняется неопределённость относительно того, насколько "глубока нора" в китайском строительном секторе. Также он прогнозирует, что следующая неделя, скорее всего, будет далеко не лучшей и для сектора информационных технологий. А вот транспортный сектор может оживиться, если сконцентрируется на позитивном внешнем фоне, не исключает эксперт.

У бумаг производителей удобрений несмотря на перегретость также есть некоторый потенциал роста на фоне рисков сокращения предложения как следствия обострения энергетического кризиса в Китае и Европе, добавляет Локтюхов.

Что касается отдельных корпоративных историй, то операционные результаты представят "Алроса", "Черкизово", НЛМК, ММК, "Детский мир", X5 Retail Group; дивидендные реестры закроют "Алроса" и "Самолет", а совет директоров "Лукойла" обсудит дивидендные выплаты по итогам первых трёх кварталов года, также указывает Кожухова.

Локтюхов в связи с этим отдельно отмечает акции "Алросы", по которым, по его расчётам, можно получить обильные промежуточные дивиденды (дивидендная отсечка 18 октября).