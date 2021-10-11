МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Наибольшую выгоду в сфере ТЭК в долгосрочной перспективе дадут инвестиции в активы по возобновляемой энергетике, а в краткосрочной — в угольные, рассказал РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов. Клиенты российский банков а августе нарастили инвестиции в драгметаллы

"Если задача – долгосрочные (свыше 3-5 лет) вложения с расчетом на увеличение стоимости акций, то более-менее гарантированный рост представляется в секторе зарубежных электроэнергетических компаний, имеющих среди своих активов возобновляемую энергетику (или планы по существенному увеличению ее доли) или сетевую инфраструктуру — на "зеленое" электричество спрос будет только расти", — считает эксперт.

По его словам, акции нефтегазовых компаний больше подвержены воздействию текущей рыночной ситуации, то есть баланса спроса-предложения, и сильных спекулятивных факторов. Основные тренды для нефтяной отрасли: постепенное снижение доходности бизнеса из-за высокой конкуренции за потребителей, ограничение доступа к дешевому финансированию и дополнительные траты на ESG-развитие, то есть на экологическую, социальную и управленческую ответственность.

При этом газовая отрасль более перспективна, говорит эксперт. Газ рассматривается как переходное топливо к "светлому зеленому" будущему, поэтому спрос на него останется высоким еще 20 лет. Однако и в этой отрасли тренд на низкоуглеродное развитие и рост конкуренции снижает доходность, особенно в сегменте сжиженного природного газа.

"Угольная отрасль работает по принципу – пока уголь еще нужен, его надо ускоренно монетизировать. Поэтому в долгосрочной перспективе рассчитывать на устойчивый рост представляется нелогичным. Однако в краткосрочном периоде компании могут показать хорошие экономические показатели, что может отразиться положительно на текущей стоимости акций", — отметил Колобанов.

При этом акции российских компаний более волатильны из-за неустойчивой внутренней экономической политики, предупредил эксперт. Так, решения об изменении налоговой нагрузки, преференциях или ограничениях часто принимаются ситуативно, и спрогнозировать их на несколько лет вперед проблематично. Кроме того, номинирование акций в российской валюте связано с рисками падения курса рубля.

Вторая составляющая получения дохода от акций — это дивиденды. Однако в топливно-энергетической сфере компании не являются выгодными, так как дивидендная доходность редко покрывает инфляцию. Это касается как зарубежных, так и российских компаний, заключил эксперт.