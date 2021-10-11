МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов понедельника растет на фоне позитивной динамики цен на нефть, а индекс Мосбиржи в очередной раз обновил исторический максимум, следует из данных Московской биржи. Цены на нефть подскочили на высоком спросе

Индекс Мосбиржи к 10.08 мск растет на 0,65%, до 4266,04 пункта, а чуть раньше поднимался до 4269,47 пункта – нового исторического максимума.

Долларовый индекс РТС увеличивается на 0,73%, до 1874,85 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается в то же время на 22 копейки, до 71,66 рубля, курс евро — на 17 копеек, до 82,97 рубля.

Нефть сорта Brent дорожает на 1,78%, до 83,85 доллара за баррель.