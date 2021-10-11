МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном показали снижение, следуя динамике индексов Уолл-стрит, инвесторы также оценили внутренние новости, в то время как биржа Южной Кореи была закрыта, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Европы в основном снижаются

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,01% — до 3591,71 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,43%, до 2403,46 пункта, гонконгский Hang Seng Index — вырос на 1,96%, до 25325,09 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,28% — до 7299,8 пункта, а японский Nikkei 225 вырос на 1,6% — до 28498,2 пункта. В Южной Корее торги не проводятся в связи с выходным днем. В пятницу южнокорейский KOSPI снизился на 0,11% — до 2956,3 пункта.

Основные фондовые индексы США в целом показали снижение по итогам торгов в пятницу, при этом индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq сократился на 0,5%.

Инвесторы также обратили внимание на внутренние новости. Так, акции Lenovo подешевели на 13,4% после отзыва компанией заявки на выпуск китайских депозитарных расписок на Шанхайской фондовой бирже. Индекс Мосбиржи обновил рекорд на дорожающей нефти

В то же время бумаги компании Meituan, специализирующейся на доставке еды, подорожали на 8,4%. Ранее власти Китая оштрафовали Meituan на сумму примерно в 533 миллиона долларов за нарушение антимонопольного законодательства. Аналитики агентства Франс Пресс отметили, что сумма штрафа оказалась меньше ожидаемой, что поддержало технологические компании.

Японский Nikkei 225 поддержало ослабление иены к доллару до минимума с декабря 2018 года. Удешевление национальной валюты поддерживает стоимость акций японских компаний-экспортеров, так как это увеличивает их относительный доход.