МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы США снижаются, в то время как инвесторы отказываются от риска в ожидании старта сезона отчетностей и публикации статданных по инфляции в стране, свидетельствуют данные торгов. Азиатские биржи в основном снижаютсявслед за США

По состоянию на 13.12 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,06%, до 34660 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — чуть снижался, на 0,04%, до 14873 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,01%, до 4390,5 пункта.

Позднее на текущей неделе стартует сезон отчетностей, который традиционно открывают крупнейшие американские банки. В среду, 13 октября, свой отчет представит JPMorgan Chase & Co., в четверг — Citigroup, Wells Fargo и Bank of America, а в пятницу — Goldman Sachs.

Рынки намерены оценить влияние высокой инфляции и роста цен на энергоносители на финансовые показатели банков и компаний. Кроме того, инвесторы опасаются, что в зимние месяцы может вновь вспыхнуть волна заражений коронавирусом, что окажет давление на спрос.

Трейдеры также ожидают статданных по инфляции в США, которые будут опубликованы в среду. Аналитики ожидают, что годовая инфляция в сентябре осталась на уровне августа в 5,3%, а месячная — на уровне в 0,3%. В этот же день Федеральная резервная система (ФРС) США опубликует протокол сентябрьского заседания. Инвесторы рассчитывают получить подсказки относительно судьбы программы выкупа активов.