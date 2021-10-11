МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Московская биржа скорректировала режим работы в праздничные дни будущего года, об этом сообщается на сайте торговой площадки.

Так, Московская биржа будет проводить торги на срочном рынке всеми инструментами лишь в дни официальных государственных праздников 7 января, 23 февраля, 8 марта, 9 мая и 4 ноября.

На остальных рынках биржи в дни официальных государственных праздников торги будут проводиться только инструментами, имеющими аналоги на зарубежных рынках: на фондовом и денежном рынках — с акциями иностранных эмитентов и еврооблигациями; на валютном рынке и рынке драгоценных металлов — всеми инструментами за исключением случаев сделок, дата исполнения которых приходится на дату заключения сделки (сделки спот с расчетами "сегодня" и сделки своп overnight).

Кроме того, на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) Московской биржи торги в праздники будут проводиться всеми инструментами, кроме случаев сделок в рублях, дата исполнения которых также приходится на дату заключения сделки.

Ранее биржа сообщала, что 3-7 января, 23 февраля, 7-8 марта, 3 и 9-10 мая, 13 июня и 4 ноября 2022 года станут торговыми днями на валютном рынке и рынке драгметаллов, на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов, на срочном рынке, на рынке СПФИ — торги на валютном рынке и рынке драгметаллов будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения (сделок с расчетами "сегодня") и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения.

Также биржа напоминала, что общероссийской рабочей субботой станет 5 марта, в этот день торги будут проводиться в обычном режиме, за исключением валютного рынка и рынка драгоценных металлов, где торги будут осуществляться со всеми инструментами, кроме случаев сделок спот с расчетами "сегодня" и сделок своп overnight. В остальные рабочие дни торги на рынках биржи будут осуществляться по стандартному графику, а 31 декабря 2021 года торги на всех рынках биржи проводиться не будут, также указывала биржа.