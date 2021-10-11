МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Рубль повышается против доллара и евро вечером в понедельник на фоне дорогой нефти, следует из данных торгов. Эксперт дал прогноз, чего ожидать от рубля, доллара и евро на этой неделе

После тестирования максимума года в 71,55 рубля за доллар, рубль несколько растерял рост на фоне слабости большинства развивающихся валют.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.20 мск снижался на 9 копеек, до 71,79 рубля, курс евро — на 17 копеек, до 82,97 рубля, следует из данных Мосбиржи.

РУБЛЬ СЛЕГКА ПРИБАВЛЯЕТ

Российская валюта в начале недели торгуется преимущественно в плюсе, отыгрывая, в первую очередь, позитивные сигналы с рынка нефти. Так, стоимость марки Brent, продолжает расти, обновляет трехлетние максимумы и движется к ключевой отметке 85 долларов за баррель — растет вечером на 1,6%, до 83,7 доллара.

С начала месяца стоимость нефти выросла уже на 7-8%. Такому активному росту способствует увеличение спроса на сырье за счет роста цен на природный газ. В Европе газовые фьючерсы с начала августа к концу сентября выросли в цене более чем вдвое, а исторический максимум был зафиксирован 6 октября — 1937 долларов за 1 тысячу кубометров.

На таком фоне доллар максимально опускался в течение сессии понедельника до минимума с июня — 71,555 рубля. Это практически равно минимума года (71,55 рубля), ниже которого доллар не торговался с июля 2020 года. Однако к вечеру валюта США смогла частично восстановиться, чему способствовала ее крепость на форексе.

Так, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышается на 0,3%, до 94,3 пункта. Большинство "развивающихся валют" при этом также этом теряют позиции против валюты США.

Эксперты отмечают, что экономический рост США значительно замедлился за последние несколько месяцев, однако они не ожидают, что восстановление остановится. Инвесторы надеются увидеть в протоколе сентябрьского заседания ФРС США, публикуемом в среду, подсказки о дальнейшем курсе монетарной политики регулятора, а также о сроках начала сокращения выкупа активов.

В итоге, доллар и евро теряют к рублю 0,1-0,2%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 6 тысяч за баррель сорта Brent. Российский рынок акций вырос на дорогой нефти, обновив максимумы

ПРОГНОЗЫ

Курс российской валюты зависит от стоимости топлива на мировом рынке, в частности, нефти, котировки которой растут в течение нескольких недель, также стабильно высокой остается стоимость газа, что способствует быстрому восполнению российского бюджета за счет налоговых выплат ресурсных компаний, а также повышает привлекательность российских компаний, рассуждает Денис Бадьянов из УК "Альфа-Капита".

"Стоимость топлива на мировом рынке будет оставаться высокой до выхода из энергетического кризиса Европы, и до этого момента курс рубля будет продолжать укрепляться", — считает он.

Основным фактором укрепления рубля остаются высокие цены на сырьевые товары и, прежде всего, рост цен на нефть к многолетним максимумам, считает Александра Овчинникова из компании "Сбер Управление активами".

"Краткосрочный диапазон по курсу составляет 71-72,5 рубля за доллар. Мы ожидаем, что нефть будет торговаться в диапазоне 80–85 долларов за баррель в четвёртом квартале при условии, что макроэкономическая ситуация серьёзно не изменится", — добавляет она.