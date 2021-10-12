МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Самой большой опасностью для инвестора на фондовом рынке является маржинальная торговля, которая может привести не только к потере собственных средств, но и к долгам, заявил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев. Минфин оценил возможность кризиса, подобного тому, что был в 2008 году

"Самая опасная вещь — это маржиналка. Это самая опасная вещь. Это когда вам казалось бы, что вы быстро что-то заработаете, но потом рынок пошел против вас, но вы потеряли не только то, что вложили, но и остались должны. Вы еще потом будете неизвестно сколько работать и эти деньги возвращать", — сказал Моисеев, выступая в МГИМО с лекцией о цифровизации финансовых рынков.

Маржинальная торговля — это инвестирование с использованием заемных средств.

С октября неквалифицированным инвесторам в России нужно проходить тесты перед тем, как покупать сложные финансовые инструменты.