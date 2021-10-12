МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снизился на разнонаправленной динамике зарубежных индексов, умеренно снижающихся нефтяных котировках и на коррекции в акциях "Газпрома" и Сбербанка, следует из данных торгов Московской биржи. Свалились на голову. Кто "распилит" нефтяные сверхдоходы

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,38%, до 4263,8 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,66%, до 1869,94 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.10 мск торговался у уровня предыдущего закрытия 71,87 рубля, курс евро снижался на 21 копейку, до 82,82 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,31% — до 83,39 доллара за баррель.

Основные европейские площадки теряют до 0,43%, ведущие американские биржевые индексы перешли к снижению в пределах 0,14%.

"Российские акции поддались минорной динамике европейских рынков и возобновили плавное снижение. Лишь ближе к закрытию часть потерь удалось отыграть на фоне оптимистичного настроения инвесторов на американском рынке акций, где в среду с отчета JPMorgan стартует сезон квартальной отчетности", — отмечает Михаил Шульгин из "Открытие Брокер".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах снижения – акции "ВСМПО-Ависма" (-3,95%), бумаги Сбербанка (префы снизились на 2,51%, обыкновенные акции – на 2,48%), обыкновенные акции "Селигдара" (-2,49%), акции "Акрона" (-2,43%), префы "Нижнекамскнефтехима" (-1,97%), а также акции "Фосагро", расписки "Ленты" (-1,44%), акции "Газпрома" (-1,3%) и акции НЛМК (-1,25%).

В лидерах роста – акции Petropavlovsk (6,6%), "ЭН+ Групп" (5,89%), Московской биржи (3,94%), "Полюса" (3,94%), "Распадской" (2,84%), а также расписки HeadHunter (2,75%), акции Polymetal (2,59%), бумаги "Татнефти" (обыкновенные акции выросли на 2,41%, префы – на 2,09%) и акции "Магнита" (2%).

Металлурги выросли на 0,9% (+9% с начала года) и стали лидером роста, отмечает Шульгин из "Открытие Брокер".

"Здесь лидерство обеспечили золотодобывающие компании во главе с "Петропавловском", который второй день подряд дорожает довольно активно и возглавил сегодня список лидеров среди индексных акций. Компания планирует в этом месяце объявить дивполитику, расскажет, когда и в каком объеме может начать платить дивиденды. Появление диввыплат является драйвером роста котировок", — поясняет он. Фьючерсы на газ в Европе после четырех дней снижения закрылись в плюсе

ПРОГНОЗЫ

"В целом рынок снимает краткосрочную перекупленность и при поступлении позитивных внешних или внутренних сигналов вполне может быть готов вскоре вернуться к росту. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 4200-4310 пунктов", — прогнозирует Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Егор Жильников из Промсвязьбанка ожидает, что спад импульса к росту на рынке нефти может подтолкнуть индекс Мосбиржи и перегретые "фишки" к развитию отката и конечной консолидации в диапазоне 4200-4300 пунктов в ожидании следующих сигналов.

В среду участники торгов могут избрать осторожную тактику в ожидании выхода данных по инфляции в США и протоколов сентябрьского заседания Федрезерва, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Эта информация может дать больше понимания того, как скоро ФРС приступит к сворачиванию стимулов. Из другой важной статистики дня отметим данные по торговому балансу КНР в сентябре и августовский объём промпроизводства в еврозоне. Завтра в Штатах начинается сезон корпоративной отчетности за третий квартал 2021 года, среди первых финрезультаты опубликуют JP Morgan, Delta Air Lines", — добавляет он.