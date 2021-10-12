МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник закрылись преимущественно снижением на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций умеренно снизился в отсутствие сильных драйверов

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,92%, до 8,87 доллара, "Новатэка" — на 0,64%, до 265 долларов, "Лукойла" — выросла на 0,54%, до 101,75 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 1,17%, до 10,16 доллара, "Газпром нефти" — на 0,97%, до 35,7 доллара.

Бумаги "Норникеля" увеличились в цене на 0,13%, до 31,59 доллара, НЛМК — снизились на 1,23%, до 30,58 доллара, "Северстали" — на 0,27%, до 22,28 доллара.

Стоимость расписок ВТБ сократилась на 1,17% и составила 1,52 доллара, Сбербанка — на 2,32%, до 21,06 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 2%, до 102,15 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" снизилась на 0,5%, до 7,89 доллара. Бумаги "Ленты" подешевели на 2,34%, до 3,13 доллара, "Магнита" — подорожали на 1,55%, до 18,01 доллара.