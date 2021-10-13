МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Россия становится перспективным рынком для вложений трейдеров из-за энергетического хаоса и роста цен на энергоресурсы в мире. Об этом сообщает Bloomberg.

По оценкам агентства, рубль в текущем месяце укрепился больше всех остальных валют на формирующихся рынках, а российские ценные бумаги демонстрируют отличные показатели на фоне падения курса акций других развивающихся стран.

Главный специалист по инвестициям из лондонского хедж-фонда Carrhae Capital Али Акай считает, что цены на энергоресурсы останутся высокими, поэтому компании из сырьевых стран-экспортеров выиграют от дефицита их предложения, а рейтинги экспортеров энергоресурсов и сырьевых материалов продолжат расти. Свалились на голову. Кто "распилит" нефтяные сверхдоходы

Bloomberg отмечает, что ситуация на энергетическом рынке привлекла внимание к России как к нефтяной и газовой сверхдержаве и к ее здоровым финансам. Агентство напомнило, что золотовалютные запасы страны составляют 600 миллиардов долларов, а ее долговое бремя завидно низкое. При этом, по сравнению с другими формирующимися рынками анализ прибыльности России показывает ее преимущество.

Напомним, что в докладе группы стратегического анализа во главе с лондонским экспертом Дэвидом Силвестрини отмечается, что "рост цен на нефть будет способствовать росту доходности и дивидендов акций энергетических компаний. Это будет укреплять рубль, что в свою очередь поможет росту котировок российских акций".

Что же касается мнения экспертов, то они делают оптимистичные прогнозы по сырью и по нефти в частности.