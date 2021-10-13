Bloomberg: Россию назвали перспективным рынком для вложений из-за энергетического хаоса
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Россия становится перспективным рынком для вложений трейдеров из-за энергетического хаоса и роста цен на энергоресурсы в мире. Об этом сообщает Bloomberg.
По оценкам агентства, рубль в текущем месяце укрепился больше всех остальных валют на формирующихся рынках, а российские ценные бумаги демонстрируют отличные показатели на фоне падения курса акций других развивающихся стран.
Главный специалист по инвестициям из лондонского хедж-фонда Carrhae Capital Али Акай считает, что цены на энергоресурсы останутся высокими, поэтому компании из сырьевых стран-экспортеров выиграют от дефицита их предложения, а рейтинги экспортеров энергоресурсов и сырьевых материалов продолжат расти.
Bloomberg отмечает, что ситуация на энергетическом рынке привлекла внимание к России как к нефтяной и газовой сверхдержаве и к ее здоровым финансам. Агентство напомнило, что золотовалютные запасы страны составляют 600 миллиардов долларов, а ее долговое бремя завидно низкое. При этом, по сравнению с другими формирующимися рынками анализ прибыльности России показывает ее преимущество.
Напомним, что в докладе группы стратегического анализа во главе с лондонским экспертом Дэвидом Силвестрини отмечается, что "рост цен на нефть будет способствовать росту доходности и дивидендов акций энергетических компаний. Это будет укреплять рубль, что в свою очередь поможет росту котировок российских акций".
Что же касается мнения экспертов, то они делают оптимистичные прогнозы по сырью и по нефти в частности.
https://1prime.ru/Financial_market/20211013/834950521.html