События в сфере макроэкономики и бизнеса 14 октября
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 14 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|1:00
|AUD
|Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Гая Дебеля
|2:01
|GBP
|Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (сентябрь)
|73%
|68%
|2:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (октябрь)
|2%
|3:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, Управляющей ФРС Мишель Боумен /Michelle W. Bowman/
|3:30
|AUD
|Австралия — Изменение уровня занятости (сентябрь)
|-146,3 тыс
|-137,5 тыс
|3:30
|AUD
|Австралия — Изменение полной занятости (сентябрь)
|-68 тыс
|3:30
|AUD
|Австралия — Уровень безработицы (сентябрь)
|4,5%
|4,8%
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сентябрь)
|0,8%
|0,9%
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь)
|0,1%
|0,3%
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс цен производителей (г/г) (сентябрь)
|9,5%
|10,5%
|7:30
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (август)
|-3,2%
|10:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сентябрь)
|4%
|4%
|10:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (сентябрь)
|4%
|4%
|10:00
|EUR
|Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии
|11:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/
|предв.
|CNY
|Китай — Объём выданных займов
|1,22 трлн юаней
|11:30
|GBP
|Великобритания — Исследование кредитной конъюнктуры Банком Англии/Bank of England
|12:15
|EUR
|Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии
|13:05
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фрэнка Элдерсона
|13:10
|GBP
|Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Сильвана Тенрейро
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (сентябрь)
|0,6%
|0,5%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|326 тыс
|319 тыс
|15:30
|USD
|США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (сентябрь)
|0,7%
|0,6%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (август)
|-1,5%
|0,5%
|17:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
|18:00
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|2,346 млн барр
|0,14 млн барр
|18:00
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|1,548 млн барр
|20:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 08.10)
|611,9 млрд долл (на 01.10)
|RUB
|Детский мир — операционные результаты за 3кв2021
|RUB
|Группа ПИК — операционные результаты за 9м/3кв2021
|RUB
|Северсталь — ФАС рассмотрит дело по признакам монопольно высоких цен на горячекатаный плоский стальной прокат
https://1prime.ru/Financial_market/20211013/834954275.html