МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 14 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
1:00 AUD Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Гая Дебеля    
2:01 GBP Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (сентябрь) 73% 68%
2:30 AUD Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (октябрь) 2%  
3:00 USD США — Выступление члена FOMC, Управляющей ФРС Мишель Боумен /Michelle W. Bowman/    
3:30 AUD Австралия — Изменение уровня занятости (сентябрь) -146,3 тыс -137,5 тыс
3:30 AUD Австралия — Изменение полной занятости (сентябрь) -68 тыс  
3:30 AUD Австралия — Уровень безработицы (сентябрь) 4,5% 4,8%
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сентябрь) 0,8% 0,9%
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь) 0,1% 0,3%
4:30 CNY Китай — Индекс цен производителей (г/г) (сентябрь) 9,5% 10,5%
7:30 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (август) -3,2%  
10:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сентябрь) 4% 4%
10:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (сентябрь) 4% 4%
10:00 EUR Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии    
11:00 USD США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/    
предв. CNY Китай — Объём выданных займов 1,22 трлн юаней  
11:30 GBP Великобритания — Исследование кредитной конъюнктуры Банком Англии/Bank of England    
12:15 EUR Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии    
13:05 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фрэнка Элдерсона    
13:10 GBP Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Сильвана Тенрейро    
15:30 USD США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (сентябрь) 0,6% 0,5%
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 326 тыс 319 тыс
15:30 USD США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (сентябрь) 0,7% 0,6%
15:30 CAD Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (август) -1,5% 0,5%
17:00 USD США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)    
18:00 USD США — Запасы сырой нефти 2,346 млн барр 0,14 млн барр
18:00 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 1,548 млн барр  
20:00 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 08.10) 611,9 млрд долл (на 01.10)  
  RUB Детский мир — операционные результаты за 3кв2021    
  RUB Группа ПИК — операционные результаты за 9м/3кв2021    
  RUB Северсталь — ФАС рассмотрит дело по признакам монопольно высоких цен на горячекатаный плоский стальной прокат    