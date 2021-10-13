МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Курс доллара в среду вечером усиливает снижение к евро и иене по сравнению с дневной динамикой, инвесторы находятся в ожидании публикации протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Новак допустил цену на нефть в $100 за баррель

По состоянию на 17.53 мск курс евро к доллару рос до 1,1568 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1527 доллара, курс доллара к иене снижался до 113,3 иены за доллар со 113,6 иены. Днем доллар показывал меньшее снижение к этим валютам. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,35%, до 94,18 пункта.

Позднее в среду будет опубликован протокол сентябрьского заседания Федрезерва США. Инвесторы будут искать в протоколе точные сроки начала сокращения объема выкупа активов с рынка, а также подсказки относительно дальнейшего курса монетарной политики регулятора в целом.

Трейдеры также оценивают данные о том, что годовая инфляция в США в сентябре ускорилась до 5,4% с 5,3% месяцем ранее, в то время как аналитики прогнозировали сохранение показателя на уровне августа. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,4%.

Экономистка Wells Fargo Сара Хаус (Sarah House), мнение которой приводит газета Wall Street Journal, прогнозирует, что уровень годовой инфляции в США будет оставаться выше 5% до первого квартала 2022 года. Причиной такого высокого уровня инфляции аналитик называет рост цен на энергоносители.