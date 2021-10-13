МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Цена на золото подскочила на 2%: инвесторы отыгрывают данные по инфляции в США, которые привели к снижению курса доллара, свидетельствуют данные торгов. В России выросла максимальная ставка по вкладам

По состоянию на 17.51 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,04%, или на 36,05 доллара, до 1795,05 доллара за тройскую унцию. Показатель постепенно приближается к психологической отметке в 1800 долларов за унцию, от которой золото откатилось почти месяц назад. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 3,13%, до 23,21 доллара за унцию.

Поддержку стоимости золота оказало ослабление курса доллара в свете публикации данных об инфляции в США. Более слабый курс американской валюты делает золото более привлекательным активом для инвесторов, в результате спрос на драгметалл увеличивается и его стоимость растет.

Годовая инфляция в США в сентябре ускорилась до 5,4%, вернувшись к июльским максимумам. Месячный показатель вырос на 0,4%. Аналитики же прогнозировали инфляцию на уровне 5,3% и 0,3% соответственно.

Кроме того, в протоколе сентябрьского заседания ФРС, который также будет опубликован сегодня, аналитики ожидают получить подсказки о дальнейших планах регулятора. В частности, это касается сроков повышения учетной ставки и окончательного сворачивания программы выкупа финансовых активов с рынка.