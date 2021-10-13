МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Рост активности населения в биржевых торгах может стать фактором усиления волатильности валютного курса, следует из обзора рисков финансовых рынков Банка России. В России выросла максимальная ставка по вкладам

"Основное изменение (в текущем году — ред.) произошло в структуре покупок (валюты – ред.): теперь больший объем иностранной валюты физические лица приобретают на бирже, а не через банки. Это способствует большей прозрачности курсообразования, повышению эффективности и ликвидности биржевого валютного рынка. В то же время рост участия физических лиц в биржевых торгах в дальнейшем может стать фактором усиления волатильности валютного курса в периоды нестабильной экономической конъюнктуры", — говорится в обзоре.

Нетто-покупки иностранной валюты физическими лицами в 2020 году были почти в два раза меньше, чем в 2019 году, динамика нетто-покупок в 2021 году близка к профилю прошлого года, поэтому можно сделать вывод, что покупки иностранной валюты через банки не восстановились относительно доковидного периода, оценивают в ЦБ.

С другой стороны, развитие российского финансового рынка делает торговлю на бирже более доступной для массового инвестора: физические лица торгуют не только ценными бумагами, но и иностранной валютой, растет спрос и на иностранные бумаги, что послужило основой для повышения спроса на валюту. За весь 2020 год на покупку иностранных ценных бумаг физические лица направили 6,4 миллиарда долларов, а за три квартала 2021 года этот показатель уже составил 6,3 миллиарда, оценивает регулятор.

В этом году спрос физических лиц на иностранную валюту на Московской бирже превышает показатели за сопоставимый период прошлых лет и в целом уже превысил объем нетто-покупок за 2020 год. После выхода на биржу часть физических лиц, которая ранее приобретала иностранную валюту через банки, могла начать совершать сделки через брокерские счета. Таким образом, рост активности физических лиц на фондовом рынке мог стать фактором повышения нетто-покупок валюты на бирже, резюмирует ЦБ РФ.