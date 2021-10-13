МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снизился по основным индексам в отсутствие драйверов роста и на фоне ослабления рубля к доллару, следует из данных торгов Московской биржи. В России выросла максимальная ставка по вкладам

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,47%, до 4243,92 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,79%, до 1855,11 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.59 мск рос на 29 копеек, до 72,09 рубля, курс евро — на 58 копеек, до 83,41 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,13% — до 83,31 доллара за баррель.