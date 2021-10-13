2021-10-13T19:09:00+03:00
2021-10-13T19:10:06+03:00
2021-10-13T19:09:00+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20211013/834955532.html
Российский рынок акций снизился в отсутствие драйверов роста
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский рынок акций умеренно снизился по основным индексам в отсутствие драйверов роста и на фоне ослабления рубля к доллару, следует из данных торгов Московской биржи... ПРАЙМ, 13.10.2021
индексы, рынки, новости, мосбиржа, ртс, биржи
https://1prime.ru/images/83227/13/832271317.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83227/13/832271317.jpg
https://1prime.ru/images/83227/13/832271314.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83227/13/832271314.jpg
https://1prime.ru/images/83227/13/832271311.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83227/13/832271311.jpg
https://1prime.ru/finance/20211013/834954776.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снизился по основным индексам в отсутствие драйверов роста и на фоне ослабления рубля к доллару, следует из данных торгов Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,47%, до 4243,92 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,79%, до 1855,11 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" к 18.59 мск рос на 29 копеек, до 72,09 рубля, курс евро — на 58 копеек, до 83,41 рубля.
Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,13% — до 83,31 доллара за баррель.