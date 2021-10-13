МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду закрылись в плюсе, трейдеры оценивали данные статистики из стран региона и корпоративные новости, свидетельствуют данные торгов. Рубль усилил падение на фоне неуверенной динамики мировых рынков

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,16% — до 7141,82 пункта, французский CAC 40 — на 0,75%, до 6597,38 пункта, немецкий DAX — на 0,68%, до 15249,38 пункта.

Так, объем промышленного производства в еврозоне в августе вырос на 5,1% в годовом выражении, а в месячном — на 1,6%. Аналитики полагали, что показатель в годовом выражении вырос на 4,7%, а в месячном снизился на 1,6%.

Также были опубликованы данные о промышленном производстве в Великобритании, которое в августе выросло на 0,8% к июлю. Аналитики прогнозировали рост показателя на 0,2%.

Инвесторы также отыгрывали и корпоративные новости. Во вторник после закрытия торгов французская LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton опубликовала данные о том, что за первые девять месяцев 2021 года ее выручка выросла в 1,5 раза в годовом выражении и составила 44,177 миллиарда евро. По итогам третьего квартала текущего года выручка компании увеличилась на 30%. Акции LVMH подорожали на 3,7%.