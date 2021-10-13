МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду закрылись преимущественно снижением на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций снизился в отсутствие драйверов роста

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 1,98%, до 8,7 доллара, "Новатэка" — на 0,68%, до 263,2 доллара, "Лукойла" — на 1,13%, до 100,6 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 2,64%, до 9,89 доллара, "Газпром нефти" — на 1,96%, до 35 долларов.

Бумаги "Норникеля" снизились в цене на 0,06%, до 31,57 доллара, НЛМК — на 2,42%, до 29,84 доллара, "Северстали" — на 0,63%, до 22,14 доллара.

Стоимость расписок ВТБ сократилась на 1,97% и составила 1,49 доллара, Сбербанка — на 0,28%, до 21 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 3,18%, до 105,4 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" выросла на 0,63%, до 7,94 доллара. Бумаги "Ленты" подешевели на 4,47%, до 3 долларов, "Магнита" — на 0,39%, до 17,94 доллара.