МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг растут вслед за фондовыми рынками США, биржи Гонконга закрыты из-за выходного дня, свидетельствуют данные торгов. Биржевые индексы США выросли вслед за технологичными бумагами

По состоянию на 7.27 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,15%, до 3567,14 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,31%, до 2401,75 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,94%, до 7340,6 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 1,06%, до 2975,72 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,23%, до 28487,5 пункта. Гонконгский Hang Seng Index не торгуется по случаю выходного дня.

Азиатские фондовые биржи растут в четверг утром, чему способствовали фондовые рынки США. На торги влияли протоколы сентябрьского заседания Федеральной резервной системы, из которых следует, что американский центробанк может уже в ноябре начать сворачивать дополнительные меры по поддержке американской экономики. При этом в совете управляющих ФРС нет единства по вопросу о том, насколько большой угрозой остается инфляция, которая сохраняется на высоком уровне.

Инвесторы обратили некоторое внимание на статистику из Китая. Так, индекс потребительских цен (CPI) страны — основной показатель инфляции — в сентябре вырос на 0,7% в годовом выражении, что оказалось несколько ниже ожиданий аналитиков.

Эксперты прогнозировали рост показателя на уровне прошлого месяца в 0,8%. Рост CPI за первые девять месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 0,6%.

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