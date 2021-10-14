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https://1prime.ru/Financial_market/20211014/834963442.html
Российский рынок акций вырос, обновив в ходе сессии исторический максимум
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МОСКВА, 14 окт /ПРАЙМ/. Российский рынок акций вырос в четверг по основным биржевым индексам, обновив в ходе торговой сессии исторический максимум, следует из данных торгов... ПРАЙМ, 14.10.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 окт /ПРАЙМ/. Российский рынок акций вырос в четверг по основным биржевым индексам, обновив в ходе торговой сессии исторический максимум, следует из данных торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,36% — до 4259,13 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,12%, до 1875,97 пункта.
В ходе торгов четверга индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, поднявшись до 4292,68 пункта, а РТС – максимум с августа 2011 года на уровне 1890,46 пункта.