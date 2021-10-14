МОСКВА, 14 окт /ПРАЙМ/. Российский рынок акций вырос в четверг по основным биржевым индексам, обновив в ходе торговой сессии исторический максимум, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,36% — до 4259,13 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,12%, до 1875,97 пункта.

В ходе торгов четверга индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, поднявшись до 4292,68 пункта, а РТС – максимум с августа 2011 года на уровне 1890,46 пункта.