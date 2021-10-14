МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг закрылись сильным ростом на корпоративной отчётности из США, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций вырос, обновив в ходе сессии исторический максимум

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,92%, до 7207,71 пункта, французский CAC 40 — на 1,33%, до 6685,21 пункта, немецкий DAX — на 1,4%, до 15462,72 пункта.

В четверг инвесторы оценивали отчетность крупнейших американских банков. Так, Morgan Stanley и Bank of America Corp. (BofA) сообщили о росте чистой прибыли с начала года в полтора и два раза соответственно, а группа Well Fargo получила прибыль за отчетный период после убытка годом ранее. Citigroup увеличила чистую прибыль в третьем квартале в также в полтора раза.

Трейдеры также обратили внимание и на данные минтруда США, согласно которым число первичных заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю упало на 36 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели, до 293 тысяч, обновив минимум с марта 2020 года.

"После недавних нестабильных торговых сессий на опасениях из-за инфляции и (коронавирусного — ред.) штамма "дельта" участники фондового рынка видят возможность для коррекции", — также приводит Франс Пресс мнение рыночного аналитика Briefing.com Патрика О'Хэра (Patrick O'Hare).