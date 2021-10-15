МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 60,71 копейки, до 82,7276 рубля, курс доллара снизился на 54,75 копейки, до 71,2371 рубля, следует из данных Банка России.

Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 57,43 копейки, составив 76,4078 рубля.