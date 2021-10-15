АНКАРА, 15 окт — ПРАЙМ. Глава основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Кемаль Кылычдароглу на фоне рекордного падения лиры призвал президента страны Тайипа Эрдогана не вмешиваться в дела центробанка.

"За последние 45 дней лира потеряла 10%, и все прекрасно знают, что это результат вмешательства президента в работу центробанка. Я призываю президента: не нужно этого делать, в ЦБ есть специалисты, которые знают свое дело", — сказал Кылычдароглу журналистам после встречи с главой ЦБ Турции Шахапом Кавджиоглу.

Турецкая лира подешевела к доллару до исторического минимума

В свою очередь, Кавджиоглу, который подошел к журналистам сразу после Кылычдароглу, заявил, центробанк должен быть вне политики.

"ЦБ делает все необходимое и принимает все меры для стабилизации обстановки на финансовом рынке. Наши резервы приблизились к 125 миллиардам долларов, и они продолжают увеличиваться: за семь месяцев они выросли на 35 миллиардов долларов", — сказал Кавджиоглу.

Он добавил, что на заседании ЦБ, которое состоится 21 октября, "будут приняты самые правильные решения относительно ставки".

Курс турецкой лиры по отношению к доллару второй день подряд обновляет исторический минимум и достиг в пятницу 9,22 лиры за доллар на фоне новости об увольнении по указу президента Турции трех высокопоставленных чиновников центробанка, в том числе двух заместителей его главы — Семиха Тюмена и Угура Намыка Кучука.

Как заявил РИА Новости финансовый директор факторинговой компании Eko Faktoring Арда Тунджа, все трое уволенных чиновников на последнем заседании совета по денежно-кредитной политике ЦБ проголосовали против уменьшения ставки. По его словам, ЦБ Турции потерял независимость, и лира продолжит падение. Эрдоган выступает за снижение ставки, утверждая, что рост инфляции обусловлен высокими процентными ставками.

Показатель за минувшие три недели несколько раз обновлял предыдущий исторический минимум в 8,81 лиры за доллар, который держался с июня. Лира дешевеет после того, как центробанк Турции 23 сентября снизил учетную ставку до 18% с 19%, тогда как аналитики ждали сохранения ее на прежнем уровне.

Учетная ставка в Турции оставалась на уровне 19% с 18 марта, когда она была повышена с 17%. Эрдоган после этого решения отправил главу центробанка Наджи Агбала в отставку, что вызвало резкое падение курса турецкой лиры к доллару. Новым главой регулятора был назначен Шахап Кавджиоглу.