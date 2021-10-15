МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Доллар до конца осени может подешеветь до 68–71 рубля, пишут "Известия" со ссылкой директора Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгия Остапковича. По его словам, такой сценарий — самый позитивный и оптимальный для российского бюджета.

Рубль усиливает рост по отношению к доллару

"Рубль утяжелится, если ЦБ не будет его обратно "снижать"", считает Остапкович. При этом экономист добавил, что нежелательно укрепление рубля до 50–60 за доллар. Такие уровни повредят российскому экспорту.

Эксперт сказал изданию, что для бизнеса благоприятным является "постоянство валют", чтобы можно было "сделать нормальный бизнес-план" и предугадывать маневры.