МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Доллар до конца осени может подешеветь до 68–71 рубля, пишут "Известия" со ссылкой директора Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгия Остапковича. По его словам, такой сценарий — самый позитивный и оптимальный для российского бюджета.
Напомним, что сегодня, 15 октября курс доллара в ходе торгов на Московской бирже снизился до 71 рубля. Это максимум для отечественной валюты с июля 2020 года. Банк России установил курс американской валюты на 16 октября в 71,23 рубля.
"Рубль утяжелится, если ЦБ не будет его обратно "снижать"", считает Остапкович. При этом экономист добавил, что нежелательно укрепление рубля до 50–60 за доллар. Такие уровни повредят российскому экспорту.
Эксперт сказал изданию, что для бизнеса благоприятным является "постоянство валют", чтобы можно было "сделать нормальный бизнес-план" и предугадывать маневры.