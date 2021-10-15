МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают, что российский рынок акций, а также курс рубля к доллару и евро на следующей неделе продолжат расти вслед за нефтью, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС повысятся на следующей неделе на 1,3% и 1,4% — до 4319 пунктов и 1918 пунктов соответственно.

Цена на нефть марки Brent поднимется на 1 доллар — до 85,7 доллара за баррель. Курс евро на форексе останется около 1,16 доллара.

Курс доллара снизится на 10 копеек — до 70,96 рубля, евро – на 30 копеек, до 82,12 рубля, предполагают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА АКЦИЙ

В США начался сезон корпоративных отчетностей, — ближайшие недели будут очень "жаркими" в этом плане, отмечает Михаил Шульгин из "Открытие Инвестиции".

"Мы позитивно оцениваем перспективы фондовых рынков на фоне старта сезона корпоративных отчетностей, считаем, что корпоративные результаты смогут стать драйвером роста", — говорит он.

Из макроэкономических показателей ближайших дней стоит отметить ВВП Китая за третий квартал, а также данные по розничным продажам и промышленному производству страны за сентябрь, говорит Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Для западных рынков одной из основных проблем остается инфляция и перспектива ужесточения политики центробанков, которые делают акции чувствительными к негативным новостям", — отмечает она.

Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций" полагает, что нынешний всплеск рисковых настроений на рынках вряд ли будет долгим. Актуальными остаются китайские риски (угроза крупных дефолтов в строительном секторе, торможение экономического роста из-за энергокризиса), а также перспектива сворачивания стимулов ФРС, которое может начаться уже с ноября.

Экономист оценил перспективы рубля и доллара до конца осени

"Подобная иррациональность рынков является побочным эффектом от комфортной ситуации с ликвидностью. Риски обозначены, но продавцов на рынке крайне мало. Тем не менее, следует учитывать, что рынки в большинстве выглядят перегретыми, поэтому любая значимая негативная новость может запустить коррекционное движение вниз", — предупреждает он.

РУБЛЬ ПОЛУЧИТ ПОДДЕРЖКУ

Факторами поддержки рубля на следующей неделе станут высокие цены на нефть, начало октябрьского налогового периода, а также ожидаемое очередное повышение ключевой ставки ЦБ РФ, говорят аналитики.

"Есть потенциал попытаться закрепить доллар ниже 71 рубля. Однако перспективы рубля в плане продолжения роста по-прежнему зависят от способности цен на нефть перейти в новый ценовой диапазон — 85–90 долларов за баррель", — говорит Шульгин.

Кожухова также ожидает дальнейшего укрепления рубля при поддержке нефтяных цен, — курсы устремятся в район 70 рублей за доллар и 80,50 рубля за евро, предполагает она.

Бахтин прогнозирует повышение ставки ЦБ в конце будущей недели на 0,25 процентного пункта — до 7% годовых. "Это умеренно фундаментально позитивный для рубля фактор. При сохранении текущей рыночной конъюнктуры и благоприятного геополитического фона, а также с учетом приближающегося налогового периода доллар может протестировать уровни вблизи 70,5 рубля", — говорит он.

Рубль усиливает рост по отношению к доллару

Как следствие, доллар на предстоящей неделе может обновить минимум с середины 2020 года и опуститься к 70 рублям, оценивают эксперты РИА Рейтинга.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

На российском фондовом рынке по-прежнему позитивно выглядит нефтегазовый сектор с учетом текущей динамики цен на нефть и газ, считает Шульгин.

Во "втором эшелоне" российских акций будет наблюдаться поиск недооцененных бумаг, что выльется в бурный рост отдельных акций, считают эксперты РИА Рейтинга.

"В среднем лучше рынка будут акции нефтяников и металлургов, а несколько хуже рынка — золотодобычиков", — полагают они.

Георгий Ващенко из компании "Фридом финанс" также считает, что лидерами роста могут стать акции металлургических компаний и энергетики.