МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают, что российский рынок акций, а также курс рубля к доллару и евро на следующей неделе продолжат расти вслед за нефтью, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС повысятся на следующей неделе на 1,3% и 1,4% — до 4319 пунктов и 1918 пунктов соответственно.

Цена на нефть марки Brent поднимется на 1 доллар — до 85,7 доллара за баррель. Курс евро на форексе останется около 1,16 доллара.

Курс доллара снизится на 10 копеек — до 70,96 рубля, евро – на 30 копеек, до 82,12 рубля, предполагают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА АКЦИЙ

В США начался сезон корпоративных отчетностей, — ближайшие недели будут очень "жаркими" в этом плане, отмечает Михаил Шульгин из "Открытие Инвестиции".

"Мы позитивно оцениваем перспективы фондовых рынков на фоне старта сезона корпоративных отчетностей, считаем, что корпоративные результаты смогут стать драйвером роста", — говорит он.

Из макроэкономических показателей ближайших дней стоит отметить ВВП Китая за третий квартал, а также данные по розничным продажам и промышленному производству страны за сентябрь, говорит Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Для западных рынков одной из основных проблем остается инфляция и перспектива ужесточения политики центробанков, которые делают акции чувствительными к негативным новостям", — отмечает она.

Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций" полагает, что нынешний всплеск рисковых настроений на рынках вряд ли будет долгим. Актуальными остаются китайские риски (угроза крупных дефолтов в строительном секторе, торможение экономического роста из-за энергокризиса), а также перспектива сворачивания стимулов ФРС, которое может начаться уже с ноября.

Монеты номиналом один рубль

Экономист оценил перспективы рубля и доллара до конца осени

Рост цен на энергоносители сигнализирует об инфляционных рисках, но рынки пока слабо реагируют на эту опасность, отмечает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

"Подобная иррациональность рынков является побочным эффектом от комфортной ситуации с ликвидностью. Риски обозначены, но продавцов на рынке крайне мало. Тем не менее, следует учитывать, что рынки в большинстве выглядят перегретыми, поэтому любая значимая негативная новость может запустить коррекционное движение вниз", — предупреждает он.

РУБЛЬ ПОЛУЧИТ ПОДДЕРЖКУ

Факторами поддержки рубля на следующей неделе станут высокие цены на нефть, начало октябрьского налогового периода, а также ожидаемое очередное повышение ключевой ставки ЦБ РФ, говорят аналитики.

"Есть потенциал попытаться закрепить доллар ниже 71 рубля. Однако перспективы рубля в плане продолжения роста по-прежнему зависят от способности цен на нефть перейти в новый ценовой диапазон — 85–90 долларов за баррель", — говорит Шульгин.

Кожухова также ожидает дальнейшего укрепления рубля при поддержке нефтяных цен, — курсы устремятся в район 70 рублей за доллар и 80,50 рубля за евро, предполагает она.

Бахтин прогнозирует повышение ставки ЦБ в конце будущей недели на 0,25 процентного пункта — до 7% годовых. "Это умеренно фундаментально позитивный для рубля фактор. При сохранении текущей рыночной конъюнктуры и благоприятного геополитического фона, а также с учетом приближающегося налогового периода доллар может протестировать уровни вблизи 70,5 рубля", — говорит он.

Монеты номиналом один рубль.

Рубль усиливает рост по отношению к доллару

В свою очередь Валерий Вайсберг из ИК "Регион" предполагает, что дискуссия по ключевой ставке ЦБ будет непростой, но в итоге ставка, скорее всего, вырастет на 0,5 процентного пункта, а сигнал по дальнейшей монетарной политике останется жестким.

Как следствие, доллар на предстоящей неделе может обновить минимум с середины 2020 года и опуститься к 70 рублям, оценивают эксперты РИА Рейтинга.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

На российском фондовом рынке по-прежнему позитивно выглядит нефтегазовый сектор с учетом текущей динамики цен на нефть и газ, считает Шульгин.

Во "втором эшелоне" российских акций будет наблюдаться поиск недооцененных бумаг, что выльется в бурный рост отдельных акций, считают эксперты РИА Рейтинга.

"В среднем лучше рынка будут акции нефтяников и металлургов, а несколько хуже рынка — золотодобычиков", — полагают они.

Георгий Ващенко из компании "Фридом финанс" также считает, что лидерами роста могут стать акции металлургических компаний и энергетики.