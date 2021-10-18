МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно снижаются на фоне неоднозначной статистики из Китая, свидетельствуют данные торгов. Китай нарастил импорт угля

По состоянию на 7.44 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,35% — до 3559,96 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,4%, до 2390,9 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 0,58%, до 25184,17 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,14% — до 7372 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 0,19% — до 3009,08 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,25%, до 28995 пунктов.

ВВП Китая в третьем квартале 2021 года на фоне локальных вспышек COVID-19 и проблем на рынке недвижимости вырос на 4,9%. Аналитики ожидали роста на 5,2%.

Данные по промпроизводству КНР также оказались хуже прогноза. Промышленность в сентябре выросла лишь на 3,1% в годовом выражении при прогнозе в 4,5%. В прошлом месяце показатель вырос на 5,3%.

Вместе с тем объем розничных продаж в Китае в сентябре в годовом выражении ускорил рост до 4,4% с 2,5% в августе. Аналитики ожидали роста лишь на 3,3%.