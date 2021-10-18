МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник в основном дешевеют на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций снижается в начале торгов

По состоянию на 10.53 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,9% — до 8,94 доллара, "Новатэка" — на 1,27%, до 264,8 доллара, "Лукойла" — на 0,2%, до 102,3 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 1,77% — до 10,11 доллара, "Газпром нефти" — на 0,75%, до 36,23 доллара.

Расписки "Норникеля" поднимались в цене на 0,03% — до 32,47 доллара, "Северстали" — на 1,64%, до 22,336 доллара, НЛМК — на 1,01%, до 29,96 доллара.

Бумаги ВТБ дешевели на 0,6% — до 1,5 доллара, Сбербанка — на 1,82%, до 20,52 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 0,14% — до 109,85 доллара.

GDR АФК "Система" снижались в цене на 1,01% — до 7,82 доллара, "Магнита" — на 0,04%, до 17,59 доллара. Цена бумаг "Ленты" росла на 0,08% — до 3,2 доллара.