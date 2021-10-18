Фьючерсы на основные фондовые индексы США снижаются на росте опасений за развитие мировой экономики
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы США заметно опускаются в понедельник, в то время как инвесторы обратили внимание на макростатистику из Китая, которая вызвала опасения относительно развития мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.55 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,25%, до 35084 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,43%, до 15070 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,32%, до 4447,5 пункта.
Трейдеры обратили внимание на статданные из Китая. Рост ВВП страны в третьем квартале в годовом выражении составил 4,9% вместо ожидаемых 5,2%, при том что во втором квартале экономика страны выросла на 7,9%. Замедление роста вызвало опасения относительно состояния и всей мировой экономики.
"Данные о более медленном росте ВВП являются напоминанием о том, что Китай потеряет часть своего импульса, а также о том, что такие проблемы, как энергетический кризис и проблемы с цепочками поставок, будут влиять на глобальный рост", — сказал газете Wall Street Journal главный инвестиционный директор британской инвестиционной компании Brooks Macdonald Эдвард Пак (Edward Park).
https://1prime.ru/Financial_market/20211018/834982876.html