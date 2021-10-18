МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы США заметно опускаются в понедельник, в то время как инвесторы обратили внимание на макростатистику из Китая, которая вызвала опасения относительно развития мировой экономики, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Азии в основном растут на статистике из Китая

По состоянию на 13.55 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,25%, до 35084 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,43%, до 15070 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,32%, до 4447,5 пункта.

Трейдеры обратили внимание на статданные из Китая. Рост ВВП страны в третьем квартале в годовом выражении составил 4,9% вместо ожидаемых 5,2%, при том что во втором квартале экономика страны выросла на 7,9%. Замедление роста вызвало опасения относительно состояния и всей мировой экономики.

"Данные о более медленном росте ВВП являются напоминанием о том, что Китай потеряет часть своего импульса, а также о том, что такие проблемы, как энергетический кризис и проблемы с цепочками поставок, будут влиять на глобальный рост", — сказал газете Wall Street Journal главный инвестиционный директор британской инвестиционной компании Brooks Macdonald Эдвард Пак (Edward Park).