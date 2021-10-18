МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник закрылись снижением на общих опасениях за мировую экономику, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,42%, до 7203,83 пункта, французский CAC 40 — на 0,81%, до 6673,1 пункта, немецкий DAX — на 0,72%, до 15474,47 пункта.

Инвесторы оценивали статистику из Китая, согласно которой рост ВВП страны в третьем квартале в годовом выражении составил 4,9% вместо ожидаемых 5,2%. Затем были опубликованы данные о промпроизводстве в США, которое в сентябре снизилось на 1,3% к августу вместо ожидаемого роста на 0,2%.

Слабые данные макростатистики крупнейших мировых экономик стали причиной возникновения у трейдеров новых опасений за перспективы роста глобальной экономики.

Аналитик Think Markets Фавад Разакзада (Fawad Razaqzada) отметил агентству Франс Пресс, что участники торгов также сохраняют осторожность относительно начавшегося сезона отчетности. Продолжающееся беспокойство за ускорение инфляции также сдерживает рост на фондовых рынках.