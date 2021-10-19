ПЕКИН, 19 окт — ПРАЙМ. Стоимость акций Xiaomi на Гонконгской фондовой бирже после заявления китайской компании о планах по серийному производству собственных электромобилей к 2024 году выросла более чем на 5% за день, свидетельствуют данные торгов. Бумаги российских компаний в основном дорожают в Лондоне

Акции китайской технологической компании Xiaomi на Гонконгской фондовой бирже к концу торгов во вторник выросли на 5,39%, до 22,5 гонконгских долларов (около 2,9 доллара США). Резкий рост стоимости акций произошел на фоне заявления генерального директора компании Лэй Цзюня о планах по запуску серийного производства электромобилей к первой половине 2024 года. Об этом во вторник сообщало китайское издание "Пэнпай".

Дочерняя компания Xiaomi EV (бизнес по производству электромобилей) была официально зарегистрирована 1 сентября этого года с уставным капиталом в 10 миллиардов юаней (около 1,5 миллиарда долларов). Количество сотрудников составило почти 300 человек.

Xiaomi — китайская технологическая компания, основанная в 2010 году, занимается производством смартфонов, планшетов, а также "умных" товаров для дома. Ее IPO в июле 2018 года на бирже Гонконга стало крупнейшим в технологической отрасли после проведенного в 2014 году первичного размещения акций китайского интернет-гиганта Alibaba.