МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Московская биржа прогнозирует по итогам года достичь оборота торгов на рынке акций в 25 триллионов рублей, рассказал директор департамента рынка акций торговой площадки Борис Блохин. Российский рынок акций растёт, индекс РТС бьет рекорды

"Количество инструментов, если мы говорим про акции, увеличилось у нас с менее чем 300 за последние три года до фактически 1000, и до конца года мы превысим 1000 инструментов. То есть, если разложить это на количество рабочих дней, то все эти три года каждый рабочий день мы добавляли по одному инструменту", — сообщил он на конференции, организованной компанией "ВТБ Мои инвестиции".

"С точки зрения ликвидности, практически мы превысили уже уровень прошлого года, при этом он вырос практически в два раза к 2019 году. То есть в этом году мы, я думаю, подойдем к уровню 25 триллионов рублей совокупного оборота. Таких цифр никогда не было на нашем российском рынке, то есть ликвидность в этом случае абсолютная и, конечно же, мы являемся основным ценовым центром для российских активов", — также сказал Блохин.

По его словам, приток торгуемых инструментов в настоящее время усиливается. "У нас на горизонте очень много интересных IPO, о которых компании уже заявили. Очень здорово, что приходят компании "новой" экономики", — добавил он.

При этом изменяется и структура индекса Мосбиржи. "Мы становимся в рамках индекса менее энергетическими, менее связанными с металлами и добычами, и более IT и телекоммуникационными, и количество этих компаний, конечно же, будет расти и их вес, я думаю, тоже будет расти", — считает Блохин.

Согласно данным биржи, объем торгов на рынке акций, депозитарных расписок и БПИФ за первые три квартала года составил 20,75 триллиона рублей. За весь прошлый год оборот торгов составил 23,9 триллиона рублей, в 2019 году — 12,4 триллиона.