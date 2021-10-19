ПЕКИН, 19 окт — ПРАЙМ. Переговоры о продаже 51% акций Evergrande Property, входящего в Evergrande Group, одному из крупнейших китайских операторов недвижимости Hopson Development приостановлены, сообщает агентство "Цайлянь" со ссылкой на осведомленные источники. Российский рынок акций растёт, индекс РТС бьет рекорды

"Переговоры о продаже 51% акций Evergrande Property Hopson Development были приостановлены. Вероятнее всего, ​​из-за отсутствия консенсуса между акционерами", — говорится в сообщении.

Пока не известно, возобновят ли стороны переговоры.

Evergrande Group оказалась на грани дефолта после нескольких лет бурного роста и активных заимствований. Снижение продаж, высокорисковая бизнес-модель, а также препятствование властями подъема на китайском рынке жилья привели компанию к кризису. На конец июня задолженность Evergrande составляла 304 миллиарда долларов.

Ранее "Цайлянь" сообщало, что Hopson Development планирует купить 51% акций Evergrande Property. Отмечалось, что Hopson Development, которая намерена приобрести контрольный пакет акций Evergrande Property, оценила Evergrande Property в более чем 40 миллиардов гонконгских долларов (5,1 миллиарда долларов).