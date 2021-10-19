МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Московская биржа рассматривает возможность запуска торговли рядом новых фьючерсов, сообщила начальник управления продаж срочного рынка биржи Мария Патрикеева. Мосбиржа назвала ожидаемый оборот торгов на рынке акций по итогам года

"Мы планируем запустить до конца года, возможно, в первом квартале следующего года, фьючерс на индекс московской недвижимости (который биржа рассчитывает совместно с сервисом "ДомКлик" — ред.)", — сказала она на конференции, организованной компанией "ВТБ Мои инвестиции".

"Планируем чуть расширить нашу линейку инструментов, выходя на азиатский рынок. Сейчас в проработке у нас находится фьючерс на азиатский индекс. Планируем его запустить, возможно, в четвертом квартале этого года или в первом квартале следующего", — добавила она. Речь идет о гонконгском индексе Hang Seng.

Кроме того, в планах биржи запуск фьючерсов на валютные пары с евро, в числе которых японская иена, фунт стерлингов и канадский доллар, а также фьючерсы на отраслевые индексы.