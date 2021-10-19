МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Московская биржа рассматривает возможность запуска торговли рядом новых фьючерсов, сообщила начальник управления продаж срочного рынка биржи Мария Патрикеева.
"Мы планируем запустить до конца года, возможно, в первом квартале следующего года, фьючерс на индекс московской недвижимости (который биржа рассчитывает совместно с сервисом "ДомКлик" — ред.)", — сказала она на конференции, организованной компанией "ВТБ Мои инвестиции".
"Планируем чуть расширить нашу линейку инструментов, выходя на азиатский рынок. Сейчас в проработке у нас находится фьючерс на азиатский индекс. Планируем его запустить, возможно, в четвертом квартале этого года или в первом квартале следующего", — добавила она. Речь идет о гонконгском индексе Hang Seng.
Кроме того, в планах биржи запуск фьючерсов на валютные пары с евро, в числе которых японская иена, фунт стерлингов и канадский доллар, а также фьючерсы на отраслевые индексы.