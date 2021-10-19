МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос во вторник по основным биржевым индексам на фоне позитивной динамики на мировых рынках, следует из данных торгов. США хотят привлечь "Газпром" к ответственности за нарушение санкций

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,66%, до 4276,26 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,25%, до 1900,04 пункта. Разница в динамике индексов объясняется падением доллара на 38 копеек, до 70,91 рубля.

Западные рынки вечером преимущественно повышаются. Рынок нефти прибавляет 0,9%, до 85,1 доллара за баррель сорта Brent.