МОСКВА, 20 окт — Dow Jones/ПРАЙМ. Котировки фьючерсов на золото выросли во вторник, несмотря на рост мировых фондовых рынков. Драгоценный металл дорожал на фоне ослабления доллара США. Золото дорожает на ослаблении доллара

В октябре котировки золота растут. На динамику влияет сочетание таких факторов, как опасения относительно роста инфляции, а также опасения, что центральные банки могут повысить процентные ставки в ответ на это. Кроме того, усиливаются страхи относительно замедления роста мировой экономики.

"На этой неделе на динамику цен на драгоценный металл будут влиять разнонаправленные силы. Инвесторы оценивают опасения относительно роста (экономики) и инфляции, а также перспективы ужесточения денежно-кредитной политики", — отметил Лукман Отунуга из FXTM.

Индекс доллара ICE недавно снизился на 0,3%. Ослабление американской валюты делает золото более привлекательным для держателей других валют, поскольку цены на золото формируются в долларах.

Декабрьские фьючерсы на золото на COMEX выросли на 4,80 доллара, или на 0,3%, до 1770,50 доллара за унцию. Котировки проверяют на прочность важный уровень 1800 долларов после падения в понедельник на 0,2%, когда цены опустились вторую сессию подряд.

“Если доллар продолжит слабеть, золото может вновь проверить на прочность (сопротивление) 1800 долларов за баррель, находящееся чуть выше скользящих средних за 100 и 200 дней”, – отметил аналитик FXTM.

Декабрьские контракты на серебро на COMEX выросли на 62 цента, или на 2,7%, до 23,883 доллара за унцию после падения на 0,4% на предыдущей сессии.

Декабрьские фьючерсы на медь снизились на 0,5% до 4,703 доллара за фунт. Январские фьючерсы на платину выросли на 0,9% до 1047,10 доллара за унцию. Декабрьские фьючерсы на палладий выросли на 4,4% до 2100,90 доллара за фунт после снижения на 3,1% в понедельник.

— Авторы Myra P. Saefong, myra.saefong@wsj, Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 37 00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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