МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду закрылись ростом на общерыночном оптимизме, вызванном началом сезона отчетностей, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций повысился на компенсации снижения рынком нефти

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,08%, до 7223,1 пункта, французский CAC 40 — на 0,54%, до 6705,61 пункта, немецкий DAX — на 0,05%, до 15522,92 пункта.

Аналитики отмечают, что, несмотря на опасения замедления восстановления мировой экономики и ускорения инфляции, начало сезона отчетностей стало оптимистичным. Финансовые показатели крупнейших компаний по всему миру стали фактором для роста на фондовых рынках.

Из европейских компаний во вторник после закрытия отчиталась французская Kering, владеющая Gucci. Выручка компании выросла на 12,6% в годовом выражении, до 4,2 миллиарда евро. При этом акции Kering снизились на 0,6%.

"В целом компании сообщают о приличных показателях, способных покрыть растущие расходы без значительного влияния на увеличение выручки", — считает аналитик CMC Майкл Хьюсон (Michael Hewson), мнение которого приводит газета Wall Street Journal.

Сдержали рост европейских индексов данные о потребительских ценах в еврозоне. Годовая инфляция в странах валютного блока в сентябре, по окончательной оценке, ускорилась до 3,4% с 3% месяцем ранее, показатель совпал с прогнозами и предварительной оценкой. Это стало рекордным темпом роста потребительских цен с сентября 2008 года.