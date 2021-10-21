МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Стоимость межсезонного дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) третью торговую сессию подряд бьет рекорды, цена авиакеросина также обновила рекордное значение, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть ускорили снижение до 1%

Так, цена межсезонного дизеля по территориальному индексу Европейской части России в четверг достигла 52 827 рублей за тонну, увеличившись почти на 0,5%. При этом предыдущий рекорд был установлен в среду, а до этого во вторник. Авиакеросин подскочил в цене сразу на 3,15%, достигнув рекордных 57 711 рублей за тонну. Предыдущий исторический максимум был установлен 15 октября.

Зимний дизель подорожал на 1,12%, до 56 412 рублей за тонну, а летний — на 0,19%, до 51 866 рублей за тонну.

При этом стоимость мазута в четверг отошла от рекордного значения, достигнутого днем ранее. По итогам торгов она уменьшилась на 1,35% — до 28 547 рублей за тонну. Бензин и сжиженные углеводородные газы (СУГ) также подешевели. Цена СУГ снизилась на 0,36% — до 38 670 рублей за тонну. Стоимость Аи-92 уменьшилась на 0,47% — до 54 572 рублей за тонну, а Аи-95 — на 0,91%, до 56 113 рублей.

Минэнерго объясняло текущий рост биржевых цен на дизельное топливо более ранним переходом с летних на зимние сорта, а также дорогой нефтью. В министерстве отмечали, что вслед за похолоданием производители топлива повышают производство и поставки зимних видов горючего на внутренний рынок. Однако топливный бизнес России предупреждает, что есть риски сезонного дефицита зимнего дизеля.