АНКАРА, 21 окт — ПРАЙМ. Курс турецкой лиры по отношению к доллару обновил исторический минимум после решения центробанка Турции о снижении учетной ставки, свидетельствуют данные торгов. Эксперт оценил, как решение ЦБ по ставке повлияет на рубль

Центробанк Турции принял ранее в четверг решение снизить учетную ставку до 16% с 18% на фоне рекордного падения курса турецкой лиры.

По состоянию на 15.57 мск курс составлял 9,42 лиры за доллар, а чуть ранее американская валюта обновила исторический максимум — 9,43 лиры.

В минувший четверг курс доллара к лире подскочил до 9,18 лиры за доллар на фоне новости об увольнении по указу президента Турции Тайипа Эрдогана трех высокопоставленных чиновников центробанка, в том числе двух заместителей его главы — Семиха Тюмена и Угура Намыка Кучука. В дальнейшем турецкая валюта продолжила падение до 9,37 доллара за лиру.

Как заявил РИА Новости финансовый директор факторинговой компании Eko Faktoring Арда Тунджа, все трое уволенных чиновников на последнем заседании совета по денежно-кредитной политике ЦБ проголосовали против уменьшения ставки. По его словам, ЦБ Турции потерял независимость, и лира продолжит падение. Эрдоган выступает за снижение ставки, утверждая, что рост инфляции обусловлен высокими процентными ставками.

Показатель за минувшие три недели несколько раз обновлял предыдущий исторический минимум в 8,81 лиры за доллар, который держался с июня. Лира дешевеет после того, как центробанк Турции 23 сентября снизил учетную ставку до 18% с 19%, тогда как аналитики ждали сохранения ее на прежнем уровне.

Учетная ставка в Турции оставалась на уровне 19% с 18 марта, когда она была повышена с 17%. Эрдоган после этого решения отправил главу центробанка Наджи Агбала в отставку, что вызвало резкое падение курса турецкой лиры к доллару. Новым главой регулятора был назначен Шахап Кавджиоглу.